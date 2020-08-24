老牌家族出貨　永安祥集團折讓兩成拆售上環乙廈　意向呎價1.4萬

整體經濟環境未明朗，本地老牌家族持有多年的物業亦推出放售。永安祥集團現拆售其持有的上環永樂街5號永安祥大厦13層寫字樓及2個地舖，寫字樓全層建築面積由約1,700方呎起，售價每方呎由14,000元起，入場費約2,380萬元。

第一太平戴維斯香港高級助理董事陳健鋒表示，早前市況較好時，上述物業市值呎價約1.8萬至2萬元，目前意向價相比一年前折讓兩成或以上。同時亦低於同區重建地價，如永樂街78至80號，2017年每呎成交樓面地價約15,600元。

永安祥集團在香港擁有超過60年歷史，主要從事證券行及財務公司。

鄧成波招標推出九龍城衙前塱道3至13號80%業權 市值6.5億

此外，萊坊表示，九龍城衙前塱道3至13號80%的不可分割業權，以公開招標形式放售，市場估值約6.5億元，截標日期爲9月29日。據了解，上址由由「舖王」鄧成波家族持有。

該物業現為一幢落成於1967年樓高6層之商住大廈，涉及地盤面積約7,030方呎，城市規劃為「住宅（甲類）2」用途，高度限制由主水平基準起計80米，最大可建樓面面積約63,270方呎。

資料顯示，去年9月紅磡黃埔街1至21C號、必嘉街80至86號舊樓以21.37億元拍賣出售，平均每呎樓面地價約12,038元。