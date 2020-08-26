【01獨家】美國領事館壽山村物業　傳長實28億奪標呼聲高

由美國政府於5月底以公開招標形式推出的南區壽臣山壽山村道37號物業，有市場消息透露，據悉只接獲一財團入標，新買家以長實集團（1113）呼聲最高。市場估計是次成交金額約28億元，即每方呎樓面地價約5.9萬元，合符市場預期。但另有市場人士表示，前後曾有兩枝標參與競投。

資料顯示，是次招標的物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，新買家購入後，可重建為設獨立門號的海景獨立屋，每戶均享深水灣景觀，及望向海洋公園。

市場估值約21.3億至47.3億元

負責招標的世邦魏理仕早前指出，上述物業之地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，故為買家大大省去補地價之龐大支出及時間成本。

早前市場人士就上述項目作出評估，預測該地皮每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元。是次市傳的成交價屬市場預期之內。此外，新買家也可以透過補地價把地積比率由0.5倍，提升至0.75倍，屆時樓面面積將會升至約71,097方呎。

壽山村道37號呎價5.9萬 低同區兩年前同類物業

事實上，是次壽山村道37號物業的成交呎價，較近年區內同類型物業為低。如毗鄰物業壽山村道39號，於2018年6月獲中資華潤置地（1109）以59.29億元向周壽臣家族購入，地盤面積約92,087方呎，樓面地價高達每方呎85,847元。

至於同年12月，嘉年華國際（0996）持有的壽山村道16A至D號物業，則獲中資中洲集團以18.6億元購入，項目地盤面積約49,773方呎，每方呎樓面地價83,043元，較2016年購入價13億元，帳面升值5.6億元或43%。