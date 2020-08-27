低息環境支持　萊坊料全年住宅樓價跌5%

萊坊發表的《香港每月物業市場報告》表示，失業率上升在短期內會抑制買家入市的意慾，但長期的低息環境仍是有利因素，故預計今年一般住宅和豪宅樓價將下跌5%。

萊坊報告指，7月份本港住宅交投量按月下跌12%，僅錄得6,133宗成交，豪宅市場的入市氣氛更陷冷卻，但業主的持貨能力強，市場上未見大量新放盤，很多業主依然對港豪宅市場的中長線前景持樂觀態度。

擴大港島寫字樓租金跌幅預測

另外，寫字樓方面，面對現時市場低迷和不確定因素日益加劇的情況下，萊坊調整全年港島區整體寫字樓租金的預測，由先前估跌10％至12%，擴大至15％至18%。

萊坊調整全年港島整體寫字樓租金市場預測，由先前的10%至12%擴至15%至18%。（資料圖片）

而九龍區方面，寫字樓租賃活動持續低迷，上月大部分成交為面積不足5,000方呎的中小型單位續租個案。隨著租戶搬離核心區的趨勢持續，尖沙咀的寫字樓空置率在一年內從2.9%飆升至7.5%，創15年以來的新高。九龍東區等非核心區，其寫字樓空置率保持在雙位數。

皇后大道中現14間空置商舖

自去年年中，零售業受重創，作為香港核心零售區之一的皇后大道中，現有14間空置商舖，此情況過去沒有在這類核心零售區發生過。隨著愈來愈多的奢侈品牌關閉門店，料皇后大道中將吸引更多大眾品牌落戶。