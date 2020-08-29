帝御．金灣開售│第四輪即場推售52伙　首半小時已沽23伙

疫情無阻市民買樓意欲，由香港小輪（0050）與帝國集團合作發展、位於屯門青山公路青山灣新盤帝御‧金灣，今日進行第四輪銷售，涉及52伙，另有24伙以招標形式推售，個別單位較首張價單提價約17%。《香港01》會在現場進行直擊。

【11:15】首半小時沽逾20伙

發展商透露，截至上午11時10分，首半小時已沽23伙。

【11:00】準買家陸續現身揀樓

早上約11時，部分準買家已現身尖沙咀美麗華廣場，於電梯大堂排隊前往售樓處，現場所見，約有數十人陸續排隊揀樓。

是日銷售將分為A、B批次，A批次共52伙，以價單形式及先到先得形式推售。另B批次涉及24伙，全屬連花園或連天台特色戶，將於今日（29日）起至10月5日招標發售。

該批個別單位提價約17%

帝御．金灣是次加推涉52伙分層及24伙特色戶，面積由289至547方呎，折實售價由約463萬至888.2萬元。

當中，加幅最明顯為之前被撻訂的3座7樓08室，屬面積290方呎一房戶，最新定價為493.4萬元，較舊定價421.7萬元，加價71.7萬元，實呎由約14,541元提升至17,014元。折實後為463.786萬元，呎價15,993元，即不足一個月加幅達17%。