美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號物業成功售出。負責進行招標的世邦魏理仕今表示，是次成交價為25.66億元。以物業可重建面積約47,397方呎計算，是次成交呎價為54,138元，近市場下限區間。不過世邦魏理仕未有透露新買家身份。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉表示，是次項目出售吸引不少本地及國際投資者關注。在市場波動下，交易價格符合市場預期，而是次大額成交亦反映投資者對後市仍保持信心。是次物業採以交吉形式出售，不設「售後租回」條款。

美國領事館發言人日前指出，已決定接納其中一份標書，並且已經通知其他落標者，由於交易進行中，故無法披露更多相關事項，預計交易會於本年底完成，又指上述交易只是純粹商業決定( purely a business decision )，而美國政府會將是次售出物業所得之部分款項，再投資於美國政府在港持有的物業中。

壽山村道37號物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位。物業地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。

早前市場預測，該地皮每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元。已知入標的財團有長實集團（1113）。