藝里坊‧2號首張價單涉55伙　折實均價27620元　低1期近8%

隨疫情緩和，發展商加快推盤步伐。恒地（0012）旗下西營盤藝里坊‧2號，今上載首張價單，涉及55伙，實用面積由214方呎至287方呎，折實平均呎價為27,620元，較2018年藝里坊‧1號的首批單位低約7.8%。入場單位為6樓H室的開放式戶，售價逾562.84萬元，折實呎價25,749元。該批單位折實售價低於600萬元共9伙。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，項目價單定價由586.3萬至930.3萬元，呎價由26,821至32,415元，平均呎價為28,771元；折實售價則由逾562.84萬至893.08萬元，折實呎價為25,749元至31,118元。

藝里坊‧2號料最快月內推售

韓家輝續指，項目首張價單參考同系「藝里坊‧1號」及港島區之樓盤，「藝里坊‧2號」首批價錢貼市吸引，日後有調整空間，銷售安排將於短期內公佈，料最快月內可推售。「藝里坊‧2號」共設兩個示範單位，示範單位及展銷廳將於本周五（11日）下午4時正式開放予公眾參觀。項目預計關鍵日期為2021年11月30日。

參考同區售價，早在2018年首推的藝里坊‧1號，折實平均呎價29,988元；同為恒地的西半山羅便臣道「THE RICHMOND」，並於今年一月開售，首批折實平均呎價為29,998元；英皇國際（0163）今年5月推出的中環項目半山捌號，首批折實平均呎價為29,820元。