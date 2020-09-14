汀蘭居服務式住宅放售　全幢意向價23.8 億

受疫情困擾，旅遊酒店業大受打擊，荃灣青山公路汀九段汀蘭居全幢服務式住宅，現推出放售，意向價為23.8 億元。

樓高12層的汀蘭居，總樓面面積約 21.6 萬平方呎，提供 436 間開放式單位、連露台單位及套房，房間面積介乎約 300 至 450 平方呎，部份房間備有廚房，供長期入住的住客使用，另有餐廳、會所及車位配套。物業於2015 年年初進行大翻新，當中2至4樓、共 48 間客房劃為4人房的青年共住空間，提供 192 個宿位，並命名為 Commune。

詹氏商業大廈重建地積比達15倍

此外，中環全幢詹氏商業大廈，同樣以要約形式出售，大廈坐落於中環德輔道中，地盤面積約 1,376 平方呎，樓高 11 層，標準樓層每層面積逾 1,000 平方呎，總建築面積約12,896平方呎，毗鄰中環中心、恒生銀行總行及新紀元廣場等。

中環全幢詹氏商業大廈，以要約形式出售，（戴德梁行提供）

負責銷售的戴德梁行資本市場部執行董事葉健均指，此物業具重建價值，其最高重建地積比率達15倍，可重建之建築面積逾20,600平方呎，更可享大廈的命名權。他又指，近年中環全幢物業成交寥寥可數，成交量少，是次出售物業雖然面積較細，但涉及金額亦相對少，適合各類型投資者。上述兩項目的截止日期為 2020 年 10 月 23 日 (星期五)。