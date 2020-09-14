舖王鄧成波再散貨　荃灣汀蘭居放售意向價23.8億

舖王鄧成波（波叔）近月先後放售多項物業圖減磅，新近有荃灣青山公路汀九段汀蘭居全幢服務式住宅及中環全幢詹氏商業大廈，其中，汀蘭居意向價為23.8 億元。

樓高12層的汀蘭居，總樓面面積約 21.6 萬平方呎，提供 436 間開放式單位、連露台單位及套房，房間面積介乎約 300 至 450 平方呎，部份房間備有廚房，供長期入住的住客使用，另有餐廳、會所及車位配套。物業於2015 年年初進行大翻新，當中2至4樓、共 48 間客房劃為4人房的青年共住空間，提供 192 個宿位，並命名為 Commune。

↓汀蘭居相片↓

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資料顯示，鄧成波於2017年以16.8億元購入上述物業，現時意向價較三年前購入價高約7億元或42%。

詹氏商業大廈重建地積比達15倍

此外，中環全幢詹氏商業大廈，同樣以要約形式出售，大廈坐落於中環德輔道中，地盤面積約 1,376 平方呎，樓高 11 層，標準樓層每層面積逾 1,000 平方呎，總建築面積約12,896平方呎，毗鄰中環中心、恒生銀行總行及新紀元廣場等。

負責銷售事宜的戴德梁行資本市場部執行董事葉健均指，此物業具重建價值，其最高重建地積比率達15倍，可重建之建築面積逾20,600平方呎，更可享大廈的命名權。

他又指，近年中環全幢物業成交寥寥可數，成交量少，是次出售物業雖然面積較細，但涉及金額亦相對少。上述兩項目的截止日期為 2020 年 10 月 23 日 (星期五)。

舖王鄧成波再連環放售兩項物業。