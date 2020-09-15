Wetland Seasons Park 3期原價加推52伙　料本周六賣130伙

地產樓市
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新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期再加推52伙，包括8伙特色戶，整批單位面積由300至816方呎，折實售價由423.02萬至1,181.34萬元，呎價12,513至17,589元，折實均價為13,890元。

新地代理總經理胡致遠指，該盤日內公布銷售安排，料本周六（19日）開售合共約130伙。項目至今暫收逾2,000票登記，超額認逾17倍，將於本周四（17日）截票。

暫收逾2,000票

剛公布的第3號價單，包括1房至3房戶型，價單售價由515.88萬至1,440.67萬元，呎價15,260至21,450元。以發展商提供的18%折扣優惠計，入場單位為1座1樓B2室，面積318方呎，1房間隔，折實價為423.02萬元，折實呎價13,302元。

最貴單位為 1座7樓A1室，面積816方呎，3房間隔連士多房，折實售價為1,181萬，折實呎價 14,477元。此批單位定價較上一張價單輕微提價2%，胡致遠指，是由於加推單位包括特色戶及景觀較佳，故屬原價加推。

胡致遠續指，本周六銷售安排方面，有機會分兩組安排揀樓，買家可預先抽籤，按報到時間揀樓。換言之，即有機會與恒地（012）西營盤藝里坊‧2號同日開盤。

天水圍Wetland Seasons Park 3期料本周六（19日）開售約130伙。

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