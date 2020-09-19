藝人黃庭鋒擬動用500萬元　購新地Wetland 3期2房戶｜持續更新

隨著限聚令進一步放寬，市場氣氛漸有改善，發展商亦適時推出新項目，新盤再掀戰幔，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 3期至今兩度加推，合共推出162伙的價單，今日（19日）首輪發售133伙，入場價413.3萬元起；另恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號今銷售80伙，最平折實售562.8萬元起。兩盤互撼，好不熱鬧。《香港01》今日會全面跟進兩盤最新銷情。

【11:20】同區客斥650萬元購Wetland 2房戶

同區居住天水圍的何小姐以約650萬元，購入Wetland Seasons Park 3期2房單位，笑言對疫情的反覆不太擔心，因為自住為主。

【10:45】黃庭鋒擬動用500萬元入市

前now TV體育節目主持，TVB男藝員黃庭鋒今早亦到Wetland Seasons Park 3期售樓處，並且做孝順仔，表示因為媽媽喜歡濕地公園，所以陪父母睇樓，預計用400至500萬元左右購入1至2房單位。

黃庭鋒今日陪父母到睇樓。（資料圖片）

【10:36】準買家黃生有意購兩房戶

居住新界從事貿易的Wetland Seasons Park 3期準買家黃先生認為發展商是「名牌」，又心儀當區的濕地公園，適合自己退休用，看中新樓盤兩房的細單位。

Wetland Park3期準買家黃先生表示，有意購入兩房單位。（廖雁雄攝）

【10:10】 AB組準買家已經全部上去揀樓

【09:48】多名潛在買家排隊待入內揀樓

新地天水圍Wetland Seasons Park 3期，今日推售133伙，已有多名潛在買家於樓廠外排隊，正待入內揀樓。

天水圍Wetland Seasons Park 3期今發售的133伙，分佈在價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，包含一房至三房戶型。據銷售安排，是次分A、B兩組銷售，A組為特色戶優先認購時段、B組為購買不多於4伙的散客。

至於西營盤藝里坊‧2號，今開售80伙單位，包括72伙一房戶和8伙開放式單位，折實售價由562.8萬至893萬元。