新地Wetland3期傳已售118伙　藝里坊‧2號沽出47伙｜持續更新

隨著限聚令進一步放寬，市場氣氛漸有改善，發展商亦適時推出新項目，新盤再掀戰幔，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 3期至今兩度加推，合共推出162伙的價單，今日（19日）首輪發售133伙，入場價413.3萬元起；另恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號今銷售80伙，最平折實售562.8萬元起。兩盤互撼，好不熱鬧。《香港01》今日會全面跟進兩盤最新銷情。

【15:10】Wetland 3傳已沽118伙

市傳截至下午2時50分，Wetland Seasons Park 3期沽出118伙；另有消息指出，藝里坊‧2號已售47伙。

【13:50】傳藝里坊‧2號已售出逾10伙

市場消息傳出，截至下午1時，藝里坊‧2號已售出逾10伙。

【13:20】傳Wetland 3期已沽出113伙

據市場消息，Wetland Seasons Park 3期已沽出113伙。

【13:00】傳已沽出98伙

截至下午1時，市傳Wetland Seasons Park 3期已沽出98伙，其中細2房戶已沽清。

【11:50】傳已售出48伙

截至上午11時15分，市傳Wetland Seasons Park 3期售出48伙。

中原陳永傑料Wetland3期可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Wetland Seasons Park 3期今天首輪開售，於疫情緩和下，買家入市態度重拾積極。該行客戶今日出席率達7、8成，用家比例高，佔7成，當中以主區天水圍、屯門、元朗區客源佔多。項目集中供應售價介乎400至600萬元單位，此類售價單位深具競爭力，預料今日推售133伙可錄近沽清，料會吸納部份居屋客源。

中原剛錄得一客購入兩伙，共斥資約1,050萬元購入1個2房及1個2房戶。2房戶自用，1房戶作投資。

中原陳永傑預期，Wetland Seasons Park 3期今日可以沽清133伙。（廖雁雄攝）

陳永傑指，9月份一手成交暫錄約250宗，疫情持績緩和，限聚令逐步放寬，發展商紛紛加快推盤，市況進入復甦初期。今天Wetland Seasons Park第3期及藝里坊‧2號兩大新盤同步開售，料本周末過後本月一手成交約500宗，全月料錄約800至1,000宗。二手方面，部份業主議價空間擴大，樓價今年累跌約3%，隨疫情緩和，買家積極出動執平貨，近期睇樓及成交量大增。市場剛性需求強，樓價輕微下跌，即現承接。

被問到預計Wetland Seasons Park與藝里坊那個銷情較好時，金表示兩個盤的客源不同，藝里坊用作投資的較多，屬於港島區，賣罕有性，加上新盤比藝里坊第一期減了價，所以預計今日可賣80多個單位，而Wetland Seasons Park就自住較多。

美聯布少明表示有買家擬斥1200萬元，購Wetland Seasons Park 3期2伙2個單位。（廖雁雄攝）

美聯布少明料本月一手可售1300宗

美聯住宅部行政總裁布少明表示，天水圍Wetland Seasons Park第3期，美聯旗下客戶有八成出席，用家佔七成，投資者佔三成，預計樓盤入伙後，呎租可達30元左右。

另外，布少明亦指項目年青客佔多，80後、90後準買家有七成比例，有四組客戶有意購入兩個單位，其中一組客涉資約1,100至1,200萬，購入兩伙兩房單位，用作自住。

大市方面，參考近期情況，市民入市受失業率影響不大，發展商又積極推盤，而美聯儲宣布低息環境後，加快了二手市場的步伐，美聯預計，一手市約有1,200至1,300宗成交，比上個月1,000宗升兩至三成，二手市場約有4,500宗成交。布少明預計，第四季的交投量會回彈。

【10:10】 AB組準買家已經全部上去揀樓

【09:48】多名潛在買家排隊待入內揀樓

新地天水圍Wetland Seasons Park 3期，今日推售133伙，已有多名潛在買家於樓廠外排隊，正待入內揀樓。

天水圍Wetland Seasons Park 3期今發售的133伙，分佈在價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，包含一房至三房戶型。據銷售安排，是次分A、B兩組銷售，A組為特色戶優先認購時段、B組為購買不多於4伙的散客。

至於西營盤藝里坊‧2號，今開售80伙單位，包括72伙一房戶和8伙開放式單位，折實售價由562.8萬至893萬元。