藝里坊‧2號本周六再賣72伙　MARINI系列餘76伙貨尾待沽

恒地（012）西營盤藝里坊‧2號上周六（18日）首輪銷售沽出逾九成單位，發展商翌日即加推，並於今日上載全新銷售安排，定於本周六（26日）進行次輪銷售。

恒地營業(二)部總經理韓家輝表示，決定於本周六發售72伙，當中包括首推的兩房戶型。項目於明天開始收票，本周五（25日）下午3時正截票，

擬推售的72伙，包括12伙兩房戶、53伙一房戶及7伙開放式單位，價單定價由623.3萬至1,161.6萬元，價單呎價由26,927元至32,739元，折實售價則介乎598.368萬至1,115.136萬元，折實呎價由25,849元至31,429元。

MARINI系列尚餘76伙待沽

另外，會德豐旗下MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI 自8月23日The LOHAS 康城商場開幕至今，共錄29宗成交，目前尚餘不足5%的可售單位，共76伙。

而上述三個項目，至今共售出1,577伙，佔可售1,653個單位超過95%，集團共套現逾145億。另外，發展商推出的2%售價折扣優惠，尚餘兩星期，至下月4日完結。

帝御‧金灣437萬售出花園戶

此外，截至今日下午6時半，一手市場暫錄10宗成交。香港小輪（050）及帝國集團旗下的屯門帝御‧金灣以招標形式出售第5座UG層8室，面積192方呎，連158方呎花園，成交價437.6萬元，呎價22,792元。