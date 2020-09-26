傳新地Wetland Season Park第3期沽152伙｜新盤混戰

新盤掀起大混戰，市場今日（26日）有五個新盤推售，包括新地（016）天水圍Wetland Seasons Park、恒地（012）西營盤藝里坊‧2號、德祥地產（0199）與市建局的長沙灣海珀、長實（1113）日出康城SEA TO SKY，以及萬科香港旗下屯門上源，涉及共約720伙。《香港01》今日會跟進新盤銷情。

【17:26】傳Wetland已售152伙

市場消息指出，截至下午4時55分，Wetland Seasons Parks第3期已售出約152伙。

【15:17】Wetland林生斥600萬元購2房特色戶

新地（0016）Wetland Seasons Park第3期買家林生表示，斥資600萬元買入1個2房特色戶，認為價錢合理﹑位置理想，交通可接受。他又指出今次是換樓，原來是住將軍澳，為迎接未來太太，所以決定搬入天水圍。

【14:21】美聯布少明料新盤熱潮可延至下月

美聯住宅部行政總裁布少明指出，有買家斥逾千萬元購入Wetland Seasons Park第3期2伙2房戶自用。在談及其他今日開售新盤時，他指出位於長沙灣的海珀以用家為主導，佔比達90%；恒地（0012）西營盤的藝里坊‧2號則以投資者為主，佔比達60%。

他又預期本月一手成交量可達1,00宗，相信新盤市場暢旺可延至下月。

【14:15】傳SEA TO SKY已售66伙

市場消息傳出，長實SEA TO SKY已售出66伙。

【13:17】傳海珀售出16伙

據市場消息山出，德祥地產（0199）位於長沙灣項目海珀，截至下午1時暫售出16伙，佔可供銷售單位50伙的 32% 。

【13:12】藝里坊‧2號今日開售72伙

恒地（0012）位於西營盤的藝里坊‧2號，今日開售72伙，已有不少準買家等待揀樓。

【12:55】Wetland Seasons Park第3期已售80伙

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期，今日開售192伙，其中165伙以價單方式推售。據市場消息指出，截至中午12時45分，已售出81伙。

【12:37】趙國雄﹕SEA TO SKY累售約850伙

長實（1113）SEA TO SKY今日推出285伙，執行董事趙國雄表示，開售後逾1小時已售出50多伙，戶型包括2至4伙，又指出從項目於年中開售至今，累計售出約850伙，涉及金額約90億元。

被問及往後推出的單位會否加價時，趙國雄指出會有加價空間，加幅則有待與港鐵公司（0066）商討。

他又指出公司位於沙田九肚山項目正在申請預售樓花同意書，程序已完成「八八九九」，當取得同意書便有機會在未來1至2個月推出，並指出黃竹坑項目亦正申請預售樓花同意書，若取得同意書亦會推出。惟按現時申請程序，相信九肚山項目會較早推出。

至於東半山波老道項目方面，他指出不少內地客對項目感興趣，相信待兩地通關後才考慮推出。

【11:25】陳永傑料今日一手交投達400宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今日共有多個新盤推出逾700伙，屬今年內最熱鬧的周六，又預期今日一手交投量可達400宗，全月成交量為1,000宗，與上月相若。

他又指出該行促成一組買家，購入2伙新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期2房單位，涉資1,265萬元，用作自住及投資。

【10:57】趙國雄﹕安排準買家等候期間保持適當距離

長實（1113）執行董事趙國雄表示，SEA TO SKY在7月開售時，人流比今早情況更多，今日因防疫關係，他們安排等候區座位之間保持距離。

約200名準買家在SEA TO SKY樓廠外排隊，待入內揀樓。（胡學能攝）

【09:52】SEA TO SKY樓廠外已有約500人排隊

長實旗下位於將軍澳日出康城的項目SEA TO SKY，會在今早10時開售285伙，據現場所見，約500名準買家在樓廠外排隊，待入內揀樓。