五年斥百億在港吸納土儲　恒大兩住宅盤僅沽出一半單位

市傳財困的恒大（3333），近年積極進攻本港房地產市場，斥巨額數度從本地大孖沙手上吸納土儲。目前，在港主要有兩個住宅項目，包括屯門恆大‧珺瓏灣及長沙灣恆大‧睿峰，不過兩樓盤自去年底推出以來，銷情較為緩慢，合共售出1,217伙，佔總數2,396伙僅約50.8%。

旗下樓盤增優惠吸客

其中，恆大‧珺瓏灣分為第1期及2期，分別提供754伙及1,228伙，目前已累積售出共約1,050伙，佔全盤總數1,982伙的53%，估計套現逾50億元。

故發展商近月亦積極推出優惠吸客，如恆大‧珺瓏灣第2期於本周三（23日）新增優惠，推出50個「代繳從價印花稅」優惠，使用即供或建築期付款辦法的買家，均可獲上述優惠。此外，購買該盤開放式、一房及兩房戶的首50名買家，可獲贈2萬至3.5萬元不等的優惠券。

65億買殼形式購恒地屯門地

事實上，恒大在港的住宅項目，均是從本地發展商手中購入，如恆大‧珺瓏灣所在的屯門第56區管翠路住宅用地，原由恒地（012）於2015年6月以36.289億元投得，不過，恒大在2018年1月以65億元以買殼形式從恒地手上購入，每方呎樓面地價約8,300元。

恆大‧睿峰暫售出四成單位

至於長沙灣恆大‧睿峰，全盤提供414伙，目前僅累售167伙，佔總數約四成，套現逾13.75億元。該樓盤所在地皮，亦是向本地大型發展商新世界（017）以買殼形式購入。據悉，新世界早年以6.5億元購入地皮，再以11.23億元進行補地價。

住宅以外，恒大初期進駐本港房地產業務的「代表作」，為2015年起以天價125億元向華置（0127）收購美國萬通大廈，後更名為恒大中心，為當年的矚目大刁。