高銀金融國際中心推出標售　意向價120億

富豪潘蘇通旗下的高銀金融（0530），近期頻賣資產還債，其公司總部兼首幢在港發展的商廈九龍灣高銀金融國際中心，現推出標售，萊坊預計該物業的售價逾120億元，呎價約1.4萬元。

萊坊獲委任接管人及經理人保國武和馬肇明委託，負責標售高銀金融國際中心，現招收意向書，截止日期為今年11月11日正午12時正 （星期三）。

高銀過往曾多次抵押高銀金融中心借錢，包括於2018年抵押予長實（1113）借貸102億元，至去年4月償還後，再把物業轉按。今年7月，高銀又遭到高銀金融國際中心的貸款債主入稟追債，要求接管項目，迫使集團要出售啟德第4B區4號地皮解困。

而至於高銀本身，早前獲得長實出手相助，委派企業業務發展部總經理馬勵志為副主席及非執行董事，牽頭協助籌措88億元融資。

日前，高銀金融發盈利警告，預料截至6月底止，全年業績由盈轉虧，錄得虧損約61億港元，前一年度盈利63.68億元。虧損主要是就發展中物業啟德住宅項目減值約27.86億元。

是次標售的高銀金融國際中心，位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，佔地面積約7.1萬平方呎，總樓面面積約85.2萬平方呎，標準樓層面積約3.5萬平方呎。