發展局：下季推兩住宅地　山頂文輝道拆細推　中環商業地延遲一季

發展局局長黃偉綸今日（28日）公布2020年10月至12月的賣地計劃。他表示，下季將推出兩幅住宅地，合共涉及630伙。兩幅地皮分別位於山頂文輝道及啟德區。他指出，是次重推的文輝道地皮將會一拆二推出，提供240伙，料規模拆細可讓更多發展商參與，又認為這個做法不會影響土地總體價值。至於另一幅住宅地則為啟德跑道區4E區1號地盤。

他又表示，該季度港鐵（066）將推出黃竹坑站第5期，提供1,000伙。另外將有4個私人發展及重建補地價項目，提供1,150伙。綜合所有土地來源，合共2,780伙。而首三季則會合共提供7,400伙。

對於年度私宅供應目標約12,900伙，他表示，政府官地及一鐵一局將會推出當中的8,750伙，而餘下的4,150伙則需要倚靠私人發展或重建項目。他透露，目前已有部分大型項目正在商討前期事宜。

中環商業地延遲至下季推出

他又指出，中環海濱3號商業用地將會延遲至下季推出，主要由於該地皮以雙信封形式，招標文件較為複雜，需要更多時間準備。他續表示，該地皮具重要價值及戰略性，連接中環各位置，不會賤賣土地。

問及為何經濟環境正在下滑仍堅持推出這幅商業用地，他表示，是次推地不只是單單考慮中標金額因素，認為該地對整個商業運作有很重要的作用，又指出項目將會分2期發展，其中第1期3A號用地也需要在5至6年後才落成，而第2期3B號用地則會在10年後才完成。

對於市場有意見建議中環商業地以「先設計、後招標」的形式推出，黃偉綸表示，不會考慮此做法。