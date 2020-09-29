何文田單幢盤128 WATERLOO首批50伙　一房折實售782.8萬起

由內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道128 WATERLOO，今日（29日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價27,676元，一房折實最低782.8萬元起。

128 WATERLOO首批推出50伙，實用面積介乎331至579平方呎，包括13伙一房單位、29伙兩房連儲物室及開放式廚房、8伙兩房連儲物室。扣除最高折扣優惠15%後，整批單位折實平均呎價27,676元，折實售價由782.8萬至1,776.9萬元，折實呎價22,338至32,249元。

最平一伙為3樓C室，面積342平方呎一房，價單定價920.9萬元，價單呎價26,927元，選用120天即供15%折扣計算後，折實782.8萬元，折實呎價22,889元。

萊蒙銷售及市場總監蘇誦豪形容，今次樓盤定價屬「起動價」。

日後或有5％至10%加幅

萊蒙銷售及市場總監蘇誦豪形容，今次樓盤價格屬「起動價」，相信疫情未有影響銷情，認為樓市剛性需求仍然存在。他指，今次首推的50伙集中一房至二房單位，稍後推出的三至四房單位將以招標形式出售。若銷情良好，不排除日後會有5至10%加幅。

首批50伙最快明日（30日）開始接受認購登記，10月初開售，估計可套現近7億元。