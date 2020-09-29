長實名日．九肚山主打三、四房大戶　最快10月推售

長實（1113）旗下沙田麗坪路18號項目，今命名為「名日．九肚山 El Futuro」，為九肚山最後一個全新盤，項目仍等待預售樓花同意書，最快在10月推售。預計落成日期為2023年首季。

兩房最細470呎起

該公司執行董事趙國雄表示，定價將參考九肚山優質地皮為主。項目涉266伙，當中佔22伙為洋房，244伙為分層單位。分層單位間隔包括兩房至四房，接近八成單位屬三房及四房，面積由約470方呎至1,200多方呎。

至於附近地區，陸續有新盤落成，長實投資董事黃思聰指，同區有不同項目推售，大多以中小型單位為主，與項目主打中大型單位的定位不同。加上，今年推出的豪宅樓盤不多，相信與附近樓盤的定位及需求不同，而項目的車位配套也充足。

趙國雄補充指， 香港住宅供應緊絀，料樓價的波幅約在5%。他相信豪宅一直都有需求及有市場，又指集團SEA TO SKY已累售約500多伙三、四房戶。

山頂文輝道拆細有利中小發展商

對於政府昨公布下季推出的兩幅住宅地，趙國雄表示，個個發展商都有興趣。他相信山頂文輝道的住宅地皮拆細推出，能增加發展商的投地興趣，中小發展商投標的機會增加。雖然山頂文輝道及啟德兩幅地皮價值高，但由於集團都具有實力，相信有足夠的資源投地。

另外，集團旗下中半山波老道豪宅項目第一期，將會以現樓形式發售，故安排在名日．九肚山之後推售。不過，趙國雄不排除有機會今年連推兩個豪宅盤。

資料顯示，長實於2016年以19.53億元投得上述九肚山地皮，該用地的地盤面積約67,802平方呎，每呎樓面地價8,001元。