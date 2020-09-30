新世界大圍站上蓋項目命名柏傲莊　剛上樓書　最快下周開價

再有大型全新盤登場，新世界發展（00017）與港鐵（066）合作發展的沙田大圍站上蓋項目，今日正式命名為柏傲莊（The Pavilia Farm），整個項目單位總數達3,090伙，第一期已獲批預售樓花同意書，發展商隨即在晚上上載樓書，下周有機會開價及開放3個示範單位予公眾參觀，短期內開售，首批不少於兩成單位，即大約156伙。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目定價會參考同系同區的溱岸8號，並以市價推售。首批單位的數目將與港鐵商討，但不少於兩成單位，即約156伙。如示位參觀情況理想，將會加推單位。

柏傲莊三期共涉3,090伙

項目坐落沙田車公廟路18號，分為三期發展，共7座住宅大廈，共涉3,090伙。第1期「柏傲莊 I」設兩座大廈，涉及783伙，包括一房至四房戶型，其中，約30%屬於一房單位、30%為兩房，40%為三房單位及特色單位。項目預計關鍵日期為2022年9月30日。

另外，項目第二期已獲批預售樓花，如銷情理想，有機會緊接第一期推出。二期涉1,415伙，兩期共涉2,198伙。黃浩賢續指，對銷情有信心，因為剛性需求強，加上近兩個月的新盤開賣成績理想，只要新盤定價合理，相信能被市場吸納。看好樓價穩定發展，甚至會有升幅。

柏傲莊剛上載樓書 最細單位為278平方呎

截止晚上9時45分，柏傲莊的網站已上載樓書。「柏傲莊 I」涉及第2座及第3座，另分為A及B兩翼，面積由278至1,383平方呎。其中，1房單位佔234伙、2房單位佔235伙、2房單位佔309伙，其餘5伙為頂層4房特色單位戶。

單位最細的是第3A座7樓D室，屬1房間隔，面積為278平方呎。單位最大的為第2A座52樓A室，4房間隔，面積為1,383平方呎。