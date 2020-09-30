中原CCL按周回升0.08%　結束兩周連跌

撰文：黃皓琳
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9月最後的一日，中原城市領先指數CCL最新報176.74點，按周微升0.08%，結束兩周連跌，連續五周企穩176點水平。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL早前跌幅持續收窄，本周更輕微回升，是尋底快將完成的跡象。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.69點，按周微跌0.06%，連續五周企穩179點水平。CCL（中小型單位）報177.24點，按周微跌0.03%，連續五周企穩177點水平。三大整體指數持續窄幅徘徊，相信快將尋底成功。
CCL（大型單位）報174.12點，按周升0.74%，升幅為11周以來最大，並結束三周連跌。
九龍CCL報174.58點，按周升0.93%，結束兩周連跌。港島CCL報184.41點，按周跌0.75%。港、九兩區樓價繼續反覆尋底。新界東CCL報189.64點，按周升0.07%。新界西CCL報164.11點，按周跌0.79%。新界兩區樓價仍然高於五周前低位，率先尋底成功。
第三季新界西樓價率先止跌回升
以正式買賣合約日期計，2020年第三季CCL跌0.97%，CCL Mass跌1.12%，CCL（中小型單位）跌1.16%，CCL（大型單位）升0.05%，港島跌1.89%，九龍跌2.46%，新界東跌0.36%，新界西升1.25%。第三季新界西樓價率先止跌回升，推動整體樓價於第四季重拾升軌。
黃良昇預期，CCL有機會於176點上下見底，展望中秋前後樓價可以重拾升軌，兼且於10月中下旬公佈的CCL開始反映。