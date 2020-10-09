大圍站柏傲莊 I 首批180伙　折實均價1.89萬　一房折實629萬起

新世界發展（0017）與港鐵（0066）合作發展的沙田大圍站柏傲莊 I 於今日開價，首批價單涉及180伙，佔全盤783伙中的22%，包括一房至三房戶型，實用面積322至835平方呎，折價售價由628.9萬至1,993.7萬元，折實呎價16,618至23,877元，折實平均呎價則為18,921元。

當中，一房入場單位為2座8樓E室，322平方呎，價單定價786.2萬元，以最高20%優惠計算，折實價為628.9萬元，折實呎價為19,531元；兩房最平折實售852.4萬元，折實呎價17,684元；三房最平折實售1,108萬元，折實呎價16,712元。

折實呎價最平16618元 明起收票

而呎價最低一伙為3B座8樓C室，723平方呎三房一套，折實售1,201.5萬元，折實呎價16,618元。相反，整批單位最貴一伙為2A座43樓A室，835平方呎，三房一套，折實售1,993.7萬元，折實呎價23,877元。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢形容，價錢是「共享價」，並隨即上載價單至網頁。另外，示範單位今日先開放予VIP參觀，明日（10日）正式開放予公眾參觀及收票。

珀玥兩年前首批均價2.1萬

資料顯示，同樣位於大圍站的珀玥在2018年7月開價，當時首批50伙，折實平均呎價21,496元，入場的一房戶折實價422.6萬元；而2017年11月開價的薈蕎，首批68伙，折實平均呎價18,198元，開放式戶的入場費為428.1萬元。

同屬新世界及港鐵合作的車公廟站上蓋項目溱岸8號，早於8年前開售，當年首批價單50伙折實呎價大約由9,251至12,748元。

柏傲莊位於沙田車公廟路18號，分為三期發展，共7座住宅大廈，涉3,090伙。第1期「柏傲莊 I」設兩座大廈，涉及783伙，包括一房至四房戶型，其中，約30%屬於一房單位、30%為兩房，40%為三房單位及特色單位。項目預計關鍵日期為2022年9月30日。

↓示範單位圖輯↓

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↓柏傲莊 I 單位平面圖圖輯↓