柏架山道公務員合作社強拍　雅居樂底價4.52億投得

雅居樂集團今早透過強制拍賣，以底價4.52億元投得鰂魚涌柏架山道2至8號，統一全部業權。該物業早前曾被「釘子戶」要求賠償8,000萬元及在重建後獲得一個面積逾5,000方呎的單位。

該物業的地盤面積約12,730方呎，座落於柏架山道之西面，近與鰂魚涌街交界。該物業現狀為兩幢於1973年落成的6層高住宅樓宇，附設有一條公共樓梯將兩幢樓宇相連。而每幢大廈各自另設有一條公共樓梯。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，該物業原為公務員合作社物業，受地契的買賣限制條款所規範，但是次強制拍賣已得到地政總署的許可，為第一個公務員合作社物業進行強拍，對日後合作社重建有啟示作用。

雅居樂集團今早透過強制拍賣，以底價4.52億元投得鰂魚涌柏架山道2至8號。（蔡偉南攝）

釘子戶要求8000萬賠償

此外，該項目為首個土地審裁處引用《土地（為重新發展而強制售賣）條例》作出判決以及批出售賣令的公務員合作社項目。

據早前判詞內容，其中一戶「釘子戶」認為上述物業狀態良好兼沒有安全問題，沒有必要重建，又認為發展商收購方案金額不合理，要求獲得現金賠償8,000萬元，以及在重建後，獲得一個面積5,346.6方呎的單位。