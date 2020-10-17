持續更新｜柏傲莊 I 首輪銷售　鄭志剛﹕一戶難求　盡快加推

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 本周六、日分兩輪銷售共391伙，今日（17日）為大手客時段，買家需選購3至4伙，或2伙（包括一個三房），而可供選購單位約234個。於早上8時半開始銷售。

而明天將為散客時段，提供157伙，於早上11時開始銷售。

【13:34】鄭志剛：一戶難求 盡快加推

新世界項目柏傲莊 I 今日進行大手客銷售時段，市場反應理想。公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「感謝大家對新世界品牌的支持，柏傲莊成為『九七後票王』，坊間更形容『難中過六合彩』，一戶難求。但今次未能購入單位的買家不用失望，我們會與港鐵商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。」

【12:37】傳已售出95伙

柏傲莊 I 今日為大手客時段，截至中午12時37分，據市場消息指出，已售出95伙。

【11:52】新世界對項目銷售感滿意

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目出席率有8成，第一組別都是大手買家，現時已有約20多組客已揀好心水，並錄得有一組買家購入4個單位，包括2間四房單位及2間兩房單位，亦有買家購入3間三房單位。

黃浩賢估計，今日出席的買家用家佔8成，2成投資者。據了解，買家是想一整個家族住在同一幢物業中。亦不少買家屬「換樓客」，主要來自新界，有少部分是來自港島區，黃浩賢認為，現時或正出現一個新的「換樓潮」。

發展商表示，對是次新盤的反應滿意，認為市場漸趨穩定，逐步回復正常，想信新盤的成績亦會理想。

【11:16】前來等待入內揀樓者絡繹不絕

今日為柏傲莊 I 大手客時段，多名買家已到場等候入內揀樓。今早亦有警察到場，據消息指警察到場循例問有關現場的防疫措施，有沒有做足。

【11:10】中原﹕6成買家為用家

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入第四季本港疫情緩和，發展商紛紛推盤，柏傲莊 I 首輪推售391個單位，預計一Q清枱機會極大。

陳永傑指出柏傲莊 I 首輪推售391個單位，預計一Q清枱機會極大。（韋穎芝攝）

他指出鐵路站上蓋物業一向極受市場追捧，發展商開價克制，項目成97年後票王，銷情理想是預料之內。今天A1組買家出席率約8成，該行錄一組大手買家以即供方式斥資約4,300萬元購入2伙三房， 1伙兩房及1伙一房戶。

買家方面，約6成為用家，4成為投資者，而新界客佔約6成，九龍及港島客佔約4成。項目今天開售成全城焦點，冰封全港一手及二手交投，本月一手成交暫錄約280宗， 預計項目將於本月再加推單位應市，全月可錄約1,500宗一手成交，樓價方面， 需視乎疫情發展， 若疫情持續受控，樓價於第四季預計可錄約3至5%升幅。

【11:03】美聯布少明﹕A組客出席料達八成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，大圍票王新盤「柏傲莊 I」首度發售，今日推出234伙予大手客認購，該行A組客人出席情況踴躍，逾八成客人出席，投資客比例達五成。該行有客人捷斥約4,900萬元購入3伙單位，亦有一組客人擬斥逾4,300萬元購入4伙單位。

布少明預料，本月一手成交量可達2,000宗水平。（韋穎芝攝）

布少明指，以美聯客戶作統計，按地區劃分，新界區客人佔約六成，其餘則來自港島及九龍區。由於項目前景可期，而且地理位置具優勢，吸引不少客人買入投資及自住，今日A組出席客人投資比例約達五成，該行更錄一組大手客擬斥約4,900萬元購入3伙3房單位，另外亦錄一組客人擬斥逾4,300萬元購入3伙3房單位及1伙1房單位。他預料今日推售的單位，可以在A1及A2組悉數消化，更相估發展商會加推單位。

布少明表示，本月新盤市場暢旺，多個新盤先後推出，帶動大市氣氛回升，是次大圍項目具市場後勢指標作用，相信本月一手成交量可達2,000宗水平，至於二手成交方面，表現料平穩向好，有部分業主有見市況轉旺，開始收窄議價空間，料第四季樓價升約3%至5%，一手成交宗數預料達6,000宗，二手成交宗可達1.2至1.3萬宗。同時指出若其他新盤定價合理，能錄得不俗銷售。

【10:34】準買家排隊待揀樓

今日為大手客時段，據記者在現場所見，已有不少準買家排隊待入內揀樓。今日全日為大手客時段，買家需要買3至4伙，或2伙（包括一個三房）。

柏傲莊 I今、明兩天推售391個單位。（歐嘉樂攝）

首輪銷售涉391伙 入場價628.9萬

本周末銷售的391伙，佔全盤783伙中的49.9%。單位位於第2及第3座，包括一房至三房戶型。首張價單面積由322至835平方呎，折價售價由628.9萬至1,993.7萬元，折實呎價16,618至23,877元，折實平均呎價則為18,921元。

入場單位為2座8樓E室，322平方呎，以最高20%優惠計算，折實價為628.9萬元，折實呎價為19,531元。項目累收2.27萬票，超額認購57倍，成97年新盤票王。