持續更新｜柏傲莊 I 今日發售159伙　中原：三成客打算購兩伙

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 周六及日（17及18日）分兩日推售391伙，昨推售234伙予大手客認購，沽出232伙。今日為B組一般買家組別、即散客揀樓時段，涉及發售單位159伙。

今早11時至11時半，為B1組進行登記及揀樓，其後每半小時或一小時進行新一組登記。就記者現場所見，約11時許，已有不少準買家及代理在場等候揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日的出席率創近年新高，接近八成。據指，頭40籌中原的客戶，百分三十打算買入兩間，約需斥資1,500萬元。

而發展商昨透露將盡快加推，陳永傑估計，10月份柏傲莊 I 共791伙可以完成銷售，10月的一手市場交易或可達1,300至15,00宗水平，上月約為900宗。

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，柏傲莊 I 昨周六大手客時段，入市反應熱烈，料今日B組可售的159伙亦會迅即沽清。該行今日客源方面，用家比例佔約七成。前500籌客人出席率佔約九成。他又預計，項目日後呎租可達約55至60元，回報料有三厘。

布少明表示，第四季發展商將「報復式」推盤，料有萬伙新盤可望應市，刺激整體樓市交投，推動二手樓價可望錄約3%至5%升幅。

↓柏傲莊 I 示範單位圖輯↓