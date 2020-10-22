名日．九肚山首批54伙　兩房折實售762.8萬起

長實集團（1113）旗下沙田麗坪路名日．九肚山今日（22日）公布首張價單，共54伙，折實售價由762.8萬至2,528.4萬元，折實呎價由15,599元至20,631元，折實平均呎價為17,730元。項目明天開放示範單位予公眾參觀。

長實執行董事趙國雄形容價單為「Dream price for dream house」，項目定位為「九肚山入門版」。趙國雄指，心目中的平均呎價在2.5萬元以上，將來有8%至10%加價空間。

三、四房買家可以250萬認購車位

參考首張價單共54伙，包括23伙兩房戶、18伙三房及13伙四房戶，價單定價由978萬至3,241.5萬元，價單呎價20,000至26,450元。發展商提供三種付款方法，當中，即供最高折扣為22%，故首張價單折實售762.8萬至2,528.4萬元，價單呎價15,599至20,631元。

其中，入場單位為2座2樓F室，實用面積489平方呎，兩房間隔，折實價762.8萬元，折實呎價15,599元。值得留意，首張價單的三房及四房戶買家，可以250萬元認購車位，或買家在入伙後12個月內以5,500元佔用車位。

即供付款毋須顯示入息證明及壓測試

是次發展商提供三種的付款方法，分別為建築期付款計劃，最多可獲19%的折扣優惠；即供付款計劃，最多可獲21%的折扣優惠；即供付款計劃二，最多可獲22%折扣優惠。其中，即供付款計劃，不需顯示入息證明及通過壓力測試，適用於全港用家。

項目由兩座樓高24層的住宅及22座洋房組成，共266伙，第1座及第2座住宅提供兩房至四房單位，面積479至1,228平方呎。洋房面積則由891至926平方呎。關鍵日期為2023年3月31日，

↓名日．九肚山示範單位圖輯↓