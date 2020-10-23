九肚山富豪‧山峯頂層特色戶呎價40230元　創今年新高紀錄

新盤市場氣氛熾熱。百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）等發展的沙田九肚富豪‧山峯，屋苑第5座11樓頂層特色戶連兩個車位透過招標形式售出，實用面積2,436平方呎，四房四套間隔，另設平台679平方呎及天台2,140平方呎，成交價9,800萬元，呎價40,230元，呎價創今年新高紀錄。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪‧山峯本周內連環錄得3宗大額成交，共套現接近2億元。

OCEAN MARINI以3,517.3萬元售出特色戶 創項目售價及呎價新高

會德豐地產旗下OCEAN MARINI，今日以招標形式售出頂層特色戶，單位為T1A座70樓A室，面積1,476平方呎，屬4房1套連工作間單位，成交價為3,517.3萬元，呎價23,830元，售價及呎價同創項目新高。

據悉買家來自將軍澳區，鍾情單位的將軍澳海灣的景致，加上項目設設300平方呎平台單位及內置樓梯連接1,156平方呎天台，私隱度甚高。

OCEAN MARINI今日以招標形式售出頂層特色戶。（資料圖片）

此外，據一手銷售資訊網資料，永義國際（1218）旗下九龍塘雋睿1座6樓A室，實用面積1,188平方呎，成交價4,407.9萬元，呎價37,104元，售價及呎價同創項目新高紀錄。

名日．九肚山售樓處外現排長龍

長實集團（1113）旗下沙田麗坪路名日．九肚山今日開放示範單位予公眾參觀，場面熱鬧，售樓處外現人龍。項目昨日（22日）公布首張價單，共54伙，折實售價由762.8至2,528.4萬元，折實呎價由15,599元至20,631元，折實平均呎價17,730元。