持續更新｜柏傲莊 I 次輪銷售　今開賣181伙　大手客揀樓

由新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 於今、明兩天（25及26日）推售378伙。今日先處理A1、A2組大手買家或三房買家的揀樓程序，買家須認購3至4伙，包括一伙指定三房單位，可供銷售單位181伙。

【09:46】 暫約30名準買家等候

現場所見，已經開始有準買家陸續抵達售樓處報到。當中，約30名準買家，以四人一組排隊排隊等候，當中不乏年輕買家。現場有錄音不斷提醒在場人士保持社交距離。

【10:45】美聯布少明：有大手客斥逾5000萬購4伙

布少明預期，今明兩日的銷情相當理想。他指，在A1的大手客中亦有客人斥資逾5000萬，已購買3伙3房單位及1伙2房單位。

今日的大手客當中亦不乏投資者，大多用作長線收租之用。整體樓盤總計7成以上為用家，3成投資者，估計樓盤回報率約有3厘。

又指，預期10月一手樓的成量約有1700宗至2000宗的成交，情況比上月的900宗大幅上升。直言，現時樓市回穩，暫時未見有受失業率上升及國泰裁員影響。

是次推售的單位，面積由278至835平方呎，折價售價為693.6萬至2,137.6萬元，折實平均呎價約21,560元，較首張價單加價近14%。連同首輪銷售的391伙，項目暫已推出769伙，佔全盤783伙中的98%。