柏傲莊 I次輪銷售378伙兩日沽清　新世界﹕將推第2期

由新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 於重陽節假期兩天（25及26日）推售378伙。昨日率先開賣181伙予大手客選購，即日已告沽清。今日再銷售餘下197伙予散客（Ｂ組）認購。

【20:04】鄭志剛已完成近半銷售目標

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛指出，連同期內其他出售單位，本港總合同銷售已近100億元，完成現財政年度200億元銷售目標近一半。他又指出第2期最快明日上載樓書，以滿足買家需求。

【19:53】兩周累沽767伙

新世界指出，柏傲莊 I 重陽節假期展開次輪銷售，涉共378伙經已售罊。

項目由本月17日開售至今，兩周速沽767伙單位，所有可售單位已沽清，套現逾84億元，當中錄得95組大手買家連購3伙或以上。有見向隅客眾多，公司表示，將積極與合作夥伴研究，第二期將緊接推出。

公司指出，為提供舒適及健康的環境，展銷廳及示範單位會在明日進行全面清潔及消毒，暫停開放一日。

【19:05】傳197伙已沽清

市場消息傳出，柏傲莊今日推售的197伙已沽清。

【17:18】傳已售出逾140伙

市場消息傳出，項目今日暫售出逾140伙。

黃浩賢表示項目第二期料緊接推出，料短期公布詳情，最快有機會明日上載樓書。

【14:20】新世界﹕截至下午1時已沽61伙

公司營業及市務部總監黃浩賢表示，截至下午1時，已售出61伙。買家分布方面，佔約6成來自新界，約3成屬九龍客，估計約7成為用家，約3成屬投資客。

他表示有信心今日可以沽清所有單位，又指出第一期另有14伙特色單位，將會進行招標。

項目第二期料緊接推出，料短期公布詳情，最快有機會明日上載樓書，約3天公布價單，首批包括各類戶型。

本身住火炭許生表示，斥資約700萬元購入一伙一房單位作投資，認為項目在大圍站上蓋，地點不俗，價錢屬可接受。被問及預期收租回報率時，則表示目前並無想得太多。