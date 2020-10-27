圖則曝光｜柏傲莊 II 首推開放式戶型　最細264呎起　料明日開價

由新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 銷情理想，發展商隨即推出項目第二期柏傲莊 II，剛上載全新樓書，首次推出開放式戶型，最細面積由264平方呎起。發展商指，將於明天（28日）開價，最快下周展開首輪銷售，首批涉及約兩成單位。

半數屬兩房 有加價空間

新世界發展營業及市務部總監浩賢指出，柏傲莊 II 提供1,415伙，戶型包括開放式至四房間隔，佔五成為兩房戶型。是次柏傲莊 II 的單位會因應市況、座向及樓層定價，較第一期有加價空間。

新世界發展營業及市務部總監浩賢（左三）指出，柏傲莊 II 提供1,415伙，佔五成為兩房戶型。

首推開放式戶型 涉76伙

資料顯示，柏傲莊 II 提供76伙開放式單位，實用面積由264至266平方呎，一房戶則有192伙，面積則由303至345平方呎，兩房戶有697伙，面積介乎414至634平方呎。大單位方面，該盤設有445伙三房戶，實用面積630至866平方呎。而最大的四房連天台特色戶，全盤僅有5伙，實用面積1,207至1,322平方呎。預計落成日期2022年8月31日。

參考項目樓書，全盤最細單位為第7A座7樓E室，實用面積264平方呎，開放式間隔，廳室約佔120平方呎，並設有露台；全盤最大單位為第7A座62樓A室，實用面積1,322平方呎，另設1,117平方呎天台。

↓柏傲莊 II 平面圖↓

明開放兩個全新示範單位予公眾

項目設於愉景新城的展銷廳，於今、明天上午進行全面清潔及消毒。發展商將於明日下午5點，開放柏傲莊 II 兩個全新示範單位予公眾參觀。