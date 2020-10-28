示範單位直撃｜柏傲莊 II 開放式廚房首亮相　日內開價　

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 II，昨日（27日）上載樓書，發展商將於今天稍後時間公布首張價單，及開放兩個無改動的示範單位予公眾參觀。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，將於今日黃昏時間上載首批價單，首批不少於283伙，佔全盤1,415伙中約兩成，當中，逾五成屬於兩房至三房戶型。黃浩賢續指，將於明日開始收票，全新的兩個示範單位將於今午5時開放予公眾參觀。

首度公開開放式廚房設計

是次開放的交樓標準示範單位，有兩伙，包括兩房連儲物房及一房間隔。單位為5A座18樓B室，面積634平方呎，兩房一套連儲物室間隔。另一個單位為6B座18樓E室，面積334平方呎，屬一房間隔，是次發展商首次公開開放式廚房的設計。

↓柏傲莊 II 第5A座18樓B室，採兩房連儲物房間隔，實用面積634平方呎。

↓柏傲莊 II 第6B座18樓E室，一房間隔，開放式廚房，實用面積334平方呎。

柏傲莊 II 提供1,415伙，戶型由開放式至四房間隔不等，當中五成為兩房戶型，另提供上一期沒有的開放式單位，涉76伙，實用面積由264至266平方呎，一房戶則有192伙，面積則由303至345平方呎，兩房戶有697伙，面積介乎414至634平方呎。

大單位方面，該盤設有445伙三房戶，實用面積630至866平方呎。而最大的四房連天台特色戶，全盤僅有5伙，實用面積1,207至1,322平方呎。預計落成日期2022年8月31日。

↓柏傲莊 II 平面圖↓