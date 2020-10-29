帝御．星濤本周日賣248伙　折實均價1.49萬　暫超額認購11倍

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤，將於本周六（31日）中午12時截票，周日（11月1日）銷售248伙。負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民表示，自上周五（23日）起收票至今日下午2時，累收逾2,941張入票，中介人佔55票，即超額認購約11倍。

項目推出的三張價單，折實均價為14,928元。間隔方面，66伙屬開放式單位、133伙屬一房戶、39伙屬兩房戶、6伙屬三房戶及4伙屬四房戶。特色戶及地下連花園單位尚未推出。林達民續指，在首輪銷售後，最快下周推出新一張價單，不排除在11月中前進行次輪銷售。

首輪銷售的單位中，有8伙屬「星濤雅御」，林達民今日介紹其單位採用的歐洲廚櫃，買家可選擇冷色系或暖色系的廚櫃。每套廚櫃價值比一般單位成本高幾倍。

周日銷售當天將分為兩組，A組為選購至少2伙至4伙的大手買家時段，而B組則為選購1伙至2伙的買家。

該盤至今已推出三張價單，首張價單提供123伙，折實平均呎價14,585元，最平開放式戶折實入場價為298.84萬元。而2號價單提供62伙，折實平均呎價15,035元。3號價單則涉及63伙，折實平均呎價為15,551元。

↓帝御．星濤示範單位圖輯↓