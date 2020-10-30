本港第3季負資產199宗　按季大增56%

香港金融管理局公布，今年第3季末負資產住宅按揭貸款的個案，由次季末的127宗，增加至第3季末的199宗，增幅多達56%。負資產住宅按揭貸款涉及的金額由今年次季末的7.27億元，增至第3季末的11.55億元。

以上個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額，由第二季末的2,200萬元，增加至第3季末的3,300萬元。

金管局又指出，銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

中原王美鳳料負資產本季宗數回落

中原按揭董事總經理王美鳳表示，7月份本地第三波疫情下，第3季平均樓價微跌1%至2%，促使負資產數字掉頭回升至199宗，由於樓價跌幅輕微，負資產數字仍屬相當低水平。

第三季樓價輕微調整後，對比去年高位下跌約6%，導致一些高成數按揭銀行職員個案以及部份新造不久的9成按揭業主跌入負資產界線。

7月份本地第三波疫情爆發下，樓市交投轉跌，業主減價個案有所增加，及後8至9月份交投開始回穩，第三季樓價主要呈窄幅上落格局，季內平均樓價輕微回落1%至2%，令第3季負資產數字仍維持相當低水平。王美鳳預料，第4季新盤推售步伐加快可帶動樓巿氣氛，若疫情持續受控，樓價有機會擺脫窄幅上落格局而稍為回升，帶動第4季負資產數字於現時低水平下再度回落。