名日‧九肚山開售｜中原︰一大手客斥約5100萬掃4伙自住

長實（1113）旗下麗坪路的名日‧九肚山，今日﹙31日﹚發售98伙。折實售價由762.8萬至2,764.4萬元，折實呎價由15,599元至22,557元，間隔由一房至四房戶。銷售當日分為大手客組及散客組。

市場指，項目截收約800票，超額認購約7倍。

【12:12】中原︰大手客掃4個單位

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客斥資逾5100萬元購入名日·九肚山4伙，包括一間4間，一間3房及兩間2房戶。

該行消息指，A組已售18個單位。

【11:48】美聯︰自住家庭客擬購兩單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，美聯出席率接近八成，用家為主佔七成，三成投資者，估計樓盤入伙可以租到40至45蚊尺，回報率約3厘，大手客方面，有一組自住家庭客打算購入一個3房和一個兩房單位，涉資約2,000萬元。

現場準買家準備揀樓。﹙韋穎芝攝﹚

【11:10】中原︰購買力與經濟「脫節」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情緩和，新盤市場百花齊放，入市氣氛向好。名日．九肚山首輪推售98個單位，項目位於新界東傳統豪宅半山地段，區內以洋房及特色戶為主，上車盤供應相當罕有，發展商訂價亦較同區項目有一定折讓，亦提供較靈活付款方法，加上近日市場氣氛高漲，預計銷情理想，料千萬元以下之單位會即日沽清，預計亦會吸納部份同區新盤向隅客。今天本行買家出席率約7至8成，亦錄有大手買家有意購入兩伙。買家方面，約7成為用家，3成為投資者，而新界客佔約6成，九龍及港島客佔約4成。

他又指，其實樓市現況的購買力與香港經濟是「脫節」的，因為就算有新冠肺炎三波的大爆裂，樓價都可以升近一成。陳永傑預計本月一手成交可達約1,500宗，較9月份升約50%，預期11月份新盤市場相當熱鬧，料可錄約2500宗一手成交。樓價方面，若疫情持續受控， 料至年底升約3%。

該行目測，現場有90幾枱客。

【10:19】A組客最多購4伙

名日‧九肚山示範單位尖沙咀港景匯商場，分為大手客組﹙A組﹚及散客組﹙B組﹚時段揀樓，A組可購2至4伙，B組可購最多2伙。

出售時間上午10:30開始，現場所見已有人龍排隊準備揀樓。