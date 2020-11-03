9月新盤貨尾量約1萬個　近10個月新低

發展商加快推售新盤，截至9月30日，全港新盤貨尾單位有10,105個，為近10個月新低，兼連續六個月維持於1萬至1.1萬個水平之間。現時新盤貨尾主要來自九龍區，現有4,560個，佔四成半比例。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，早前政府撤回一手樓空置稅立法會草案，發展商推售貨尾的壓力減輕，相信貨尾量將維持1萬個水平附近。

跌幅集中兩房及三房戶

按戶型計，今年第三季貨尾跌幅集中為兩房及三房單位，按季減少541個，現有6,479個。當中九龍區兩房及三房貨尾減少286個、新界東減少145個、新界西減少121個。以全港計算，開放式及一房貨尾單位現有2,350個，按季減209個，以及四房或以上貨尾單位有1,276個，按季減87個。

以面積計，今年第三季貨尾跌幅集中為B類單位（約431至752平方呎），按季減少401個，現有2,996個。當中九龍區B類單位減少311個、現有貨尾1,636個。

以全港計算，A類單位（約431平方呎以下）現有2,486個，按季減229個；C類單位（約753至1,075平方呎）有2,789個，按季減223個；D類單位（約1,076至1,721平方呎）有1,834個，按季升16個。