柏傲莊II首輪開售暫沽逾8成單位　新世界：最快日內加推│持續更新

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站上蓋柏傲莊 II，今日（7日）首輪銷售涉337伙，更首度推出開放式戶，入場費少於600萬元，因此截收逾1.7萬張票，超額認購近50倍。大手客及一般買家均安排於同一日揀樓。

【16：30】料日內沽清337伙

綜合市場消息，截止下午4時，項目暫售出約273伙，佔首輪開售單位逾8成，其中A組銷售完結，售出161伙，預計今日內337伙可望全數售出。

據了解，柏傲莊II最快今晚加推第二張價單。

項目暫售約273伙，佔首輪開售單位逾8成。（余俊亮攝）

【14：30】新世界：最快明日加推單位

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，集團四星期賣過千個單位，預計最終成交逾百億，創集團記錄。

黃浩賢表示，今次柏傲莊2期以向隅客為主，出席率高達8成，新界、九龍及港島各佔6成、3成及1成，用家與投資客是8、2比，以2、3房為主，反映剛性需求較強。今早最大手成交客用2800萬購入兩個3房單位。

黃浩賢表示 ，首兩小時已有120單位間已被認購，今日稍後與港鐵公司洽談後，料最快明日加推單位，今日就可即場登記；特色單位料分層單位全售後才推出。

黃浩賢估計，最快明日可加推單位。（余俊亮攝）

【12：30】開售首2小時已沽逾120伙

綜合市場及現場消息，截至中午12時左右，已有約145伙單位獲認購；當中A組指定3房及指定兩房單位已全數沽清；開售首2小時已沽逾120伙

【10：00】逾百名準買家排隊

8時起A組先進行登記及揀樓。現場所見，逾百名準買家排隊。

今日銷售的單位，實用面積由264至753平方呎，折價售價572.8萬至1,409.2萬元，折實呎價17,250至26,737元。整批折實平均呎價約1.98萬元，較上一期的首批貴約5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今次都是「香港人買香港樓」，現時3房單位較受歡迎，換樓客亦都多，主要都是香港客為主，預計最快今日可沽清。

陳永傑補充，就現時美國大選結果漸趨穩定，令競選風險降低，加上英美兩國再議息，港幣持續貶值，而市場又放風指特首林鄭月娥將推出1,500萬放寬按揭成數plan，種種因素令不少港人仍選擇物業做儲備。

陳永傑相信，本港疫情持續放緩，經濟活動逐漸恢復，物業市場將繼續成為市民對抗貨幣貶值的工具。（代理提供）

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席情況踴躍，出席率逾八成，當中不乏大手客入市，其中一組客人斥約2,900萬元購入兩間三房戶以作自住；亦有投資客斥2,200購一間兩房及一間三房作收租，料入伙後呎租55至60元，回報可達3厘。

↓連裝修兩房示範單位圖輯↓