太古城第六期價單出售227個車位　入場190萬起　低招標指引價37%

太古（1972）早前公布拆售屋苑太古城第六期車位，招標已於本月2日結束。由於獲超額認購，太古決定推售第六期全部227個私家車車位，優先供第六期並已交招標文件的業主選購，入場價190萬元起，雙連車位定價則由340萬元起，大手客可獲2%折扣優惠。

太古指，是次招標獲得超額認購，無論標書數量還是價格均非常理想。而招標期間收到意見，包括業主希望購買不同層數的車位，以及容許業主購置多於一個車位等。綜合意見後，公司決定以價單形式，推售第六期全部227個私家車車位，並優先供第六期業主、尤其是於10月13日至11月2日期間遞交招標文件的業主選購。

車位定價介乎190萬至270萬元；雙連車位（套裝車位）定價介乎340萬至440萬元。此次出售不包括電單車車位。早前發展商招標文件顯示，私家車車位每個的指引價為300萬元，即是次價單定價，較指引價低最多37%。

大手客可獲2%折扣優惠

就銷售安排及揀選程序，分為3個組別，A組別為於今年10月13日至11月2 日期間遞交招標文件的第六期業主，可於2020年11月17日選購；B 組別為有意購買兩個或不多於三個車位的第六期業主，可享有2%折扣優惠；C 組別為有意購買一個車位的第六期業主。

而B、C組別買家可於2020年11月11日至11月26日登記認購意向，有關銷售將於2020年11月28日及29日進行。若2020年11月30日及其後，太古城第六期仍有可出售車位，將以先到先得形式向太古城業主推售。