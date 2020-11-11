MALIBU 3伙撻訂貨周日重售　Grand YOHO周六賣15伙　最多貴兩成

一手市場連錄撻訂。會德豐地產旗下日出康城MALIBU，昨日（10日）錄得4宗撻大訂，料遭發展商沒收10%的訂金，即共約379.22萬元。發展商隨即將單位提價約6%至11%，並於本周日（15日）重售單位。

根據成交記錄冊，該批單位為1A座67樓D室、2A座的36樓A室及57樓D室、3B座67樓D室，面積由368至660平方呎，間隔由一房至三房，成交價由684.9萬至1,123.6萬元。買家同於昨日撻訂，殺訂金額由68.49萬至112.36萬元。

事實上，截至今日，本月一手市場已錄約35宗撻訂個案，其中MALIBU佔7宗。

Grand YOHO 2期周六賣15伙

此外，新地（016）旗下元朗Grand YOHO 2期將於本周六（14日）賣15伙，部分單位提價約3%至20%。另項目於下周五（20日）起以招標形式推售3伙。

其中，加幅最大的單位為8座42樓A室，面積705平方呎，於2017年的售價為1,412.62萬元，但最新的售價為1,700.81萬元，即3年間加價288.19萬元，加幅達兩成。