柏傲莊 II 今售343伙　新世界：首兩小時近百伙獲認購｜持續更新

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 II 今天（14日）次輪銷售343伙，今批單位包含一房至三房戶，入場價由699.2萬元起。大手客及一般買家均安排於同一日揀樓。今早8時起，先由A組大手客率先進行登記及揀樓。

【11：00】新世界：最快明日加推單位

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，客人出席率達八成，首兩小時已有近百伙單位獲認購，大多以三房為主，買家以家庭客用家為主。當中有4組客人連購兩伙，涉及金額約2,000萬至2,900萬元。黃浩賢料次輪銷售會沽清或近沽清。項目最快明日加推單位，主力推兩、三房戶，下周開售。

【10：45】中原：大手客斥2600萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行客人的出席率近八成，暫有4組大手客，當中，一組大圍區客人購買兩間三房單位，涉資約2,600萬元。他續指，大部分大手客均購入兩伙兩房戶，相信今日推售的單位有機會沽清。

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席率達九成，七成客人屬新界區，三成客人為港島及九龍區。當中，用家佔約七成，投資者佔約三成。他相信，若新冠肺炎疫情再度嚴重，對樓價及成交均有影響。

【10：00】近百名準買家及代理在場等候揀樓

現場所見，有近百名準買家及代理在現場等候揀樓。今批單位包含一房至三房戶，面積由330至866平方呎，折價售價699.2萬至1,765.0萬元，折實呎價17,868元至22,994元。