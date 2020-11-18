油塘蔚藍東岸明開價 首批逾138伙　內房五礦地產：先求量再求價

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五礦地產（230）油塘崇信街新盤蔚藍東岸，醞釀推售。項目將於今日上樓書，明日公布首張價單，冀本月內推售。五礦地產營銷及市務總監方俊指，項目合共提供688伙，首張價單不少於138伙，集中在3座及5座，主打中小型單位，採取「先求量再求價」的策略，盡攬換樓客、首置客等。

首批不少於138伙　定價參考同區一手

方俊續指，樓盤定價或參考同區一手樓，蔚藍東岸的關鍵日期為2023年3月31，樓花期約是27至28個月。他又表示，雖然今年推出的一手單位數量較少，疫情關係內地買家亦不多，但每當有新盤推售亦接近沽清，反映港人購買力強勁，對後市有信心。

發展商今日（18日）又開放6個設於觀塘亞太中心的示範單位予傳媒參觀，包括3個交樓標準及3個連裝修示範單位，涵蓋一房、兩房及三房。示範單位將於明日開放予公眾參觀。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓

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交樓標準單位是參照3座18樓H單位，實用面積347平方呎，一房間隔，單位客飯廳呈長形佈局，開放式廚房，客飯廳外接露台，浴室以黑廁設計，並無設有窗戶。單位房間呈正方形佈局，設有落地玻璃。

而5座18樓B室，兩房間隔，實用面積512平方呎，客飯廳呈長形佈局，梗廚設計，客飯廳外接露台，浴室設有窗戶，非黑廁。單位兩房呈正方形佈局，皆設有落地玻璃。

另1座18樓C單位，三房間隔，實用面積832平方呎，單位客飯廳呈長形佈局，客飯廳分明，梗廚設計，客飯廳外接露台，浴室為黑廁。。

五礦地產營銷及市務總監方俊（左）指，會採取「先求量再求價」的策略，盡攬換樓客、首置客等。

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