柏傲莊 II 今第4輪銷售315伙　A組117伙已沽清｜持續更新

政府昨日發表《施政報告》，未有進一步放寬按保或為住宅「減辣」。新世界發展（0017）及港鐵（066）大圍站上蓋柏傲莊 II ，今日展開第4輪銷售，涉及315伙，成為《施政報告》首個開賣新盤。今日分A組大手及指定單位買家優先揀樓、及B組一般買家。

【12:25】A組117個單位已沽清

據市場消息指，A組可供銷售的指定117伙，即指定三房及指定兩房單位已全數獲認購。

【11:15】中原：10組客有意購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》大方向為增加房屋供應，樓市訊息屬正面，加上美國大選大局已定，中美紛爭有望走出困局，為買家增加入市信心。

縱然近日疫情較反覆，今天該行出席率仍達約六成，暫時約錄10組客戶有意購入兩伙。市場消息指，暫錄兩組大手買家分別購入兩伙單位。其中一組客人斥資約1,800萬元購入兩伙兩房戶。

陳永傑續指，買家當中約六成為用家，投資者佔約四成，單位類型以三房戶較受歡迎，相信是受換樓客追捧。

【11:00】傳暫沽出48伙

早上9時許，為A組大手及指定單位買家率先揀樓，截至約11時，市場消息指，暫有48伙獲認購。

是次推售單位的單位，涉及20伙開放式戶、78伙一房戶、139伙兩房戶及78伙三房戶，面積由264至866平方呎，折價售價719.6萬至1,990.8萬元，折實呎價18,191元至31,727元。