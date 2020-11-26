柏傲莊 II 今銷售315伙　截至傍晚6時累沽274伙｜持續更新

政府昨日發表《施政報告》，未有進一步放寬按保或為住宅「減辣」。新世界發展（0017）及港鐵（066）大圍站上蓋柏傲莊 II ，今日展開第4輪銷售，涉及315伙，成為《施政報告》首個開賣新盤。今日分A組大手及指定單位買家優先揀樓、及B組一般買家。

【18:00】消息指兩房、三房戶已沽清

截至傍晚6時許，市場消息指，暫售出274伙，佔今日可售單位87%，當中兩房及三房單位已經沽清。

【15:30】市傳累售近220伙

截至下午3時半左右，市場消息指，Ｂ組暫售約100伙，連同A組已售單位，合共暫售近220伙，佔今日可售單位約70%。

【13:30】黃浩賢：柏傲莊 III 明年上半年登場

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，截至中午12時30分，A組單位已全數售出，當中九成為用家，一成屬投資者。客人分布方面，六成為新界客、三成九龍客及一成港島客。此外，一半以上的客人選擇180天即供選擇即供付款方法。

黃浩賢續指，第2期暫餘20多個特色單位，或最快下月招標出售；第1、2期的撻訂單位，最快下月推出，撻訂單位料需重新入票，以抽籤形式進行，暫未知會否提價出售。而第3期柏傲莊 III 則於明年上半年推出。對於《施政報告》，他表示在預期之中，不過相信樓價將平穩向上。

【12:25】A組117個單位已沽清

據市場消息指，A組可供銷售的指定117伙，即指定三房及指定兩房單位已全數獲認購。

【11:15】中原：10組客有意購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》大方向為增加房屋供應，樓市訊息屬正面，加上美國大選大局已定，中美紛爭有望走出困局，為買家增加入市信心。

縱然近日疫情較反覆，今天該行出席率仍達約六成，暫時約錄10組客戶有意購入兩伙。市場消息指，暫錄兩組大手買家分別購入兩伙單位。其中一組客人斥資約1,800萬元購入兩伙兩房戶。

陳永傑續指，買家當中約六成為用家，投資者佔約四成，單位類型以三房戶較受歡迎，相信是受換樓客追捧。

【11:00】傳暫沽出48伙

早上9時許，為A組大手及指定單位買家率先揀樓，截至約11時，市場消息指，暫有48伙獲認購。

是次推售單位的單位，涉及20伙開放式戶、78伙一房戶、139伙兩房戶及78伙三房戶，面積由264至866平方呎，折價售價719.6萬至1,990.8萬元，折實呎價18,191元至31,727元。