蔚藍東岸今首輪賣279伙　中原：一客斥2360萬購兩伙｜持續更新

五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，今日首輪銷售279伙，折實價由489.53萬至1,850.49萬元，銷售分三輪進行，早上8時半為首輪五礦員工或其直系親屬優先認購；其次為第二輪為購買最少兩伙的大手客，以及購買最少一伙的買家。

【10:15】中原：首小時錄三組客購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，蔚藍東岸今首輪銷售，發展商因應防疫措施，將銷售流程分散。該行今早A組出席率近六成，有頭籌買家斥資約2360萬元購入一間三房及一間兩房單位。首一小時，該行已錄得三組客購兩伙。客源分布方面，九龍客佔六成，港島佔三成，新界一成。有港島區客源因區內樓齡較舊，憧憬蔚藍東岸具油塘灣發展潛力，故港島區客源比例相對其他盤高。

是次開售的單位包括首兩張價單。首張價單涉138伙，面積由271至798平方呎，折實售價由489.53萬至1,525.112萬元，首批單位折實平均呎價17,688元。

第二張價單，面積由271至 832平方呎，折實售價由563.54萬至1,850.49萬元，折實均價19,790元，較首張價單加價近12%。

↓蔚藍東岸示範單位圖輯↓