太古前大班簡基富10.12億購淺水灣道125號全幢

豪宅市場錄得矚目大額成交個案。據土地及公司註冊處資料，淺水灣道125號以10.12億元登記易手，新買家為JOYFUL COLOUR LIMITED，公司董事包括KERR, KEITH GRAHAM及鄭宇。前者為太古（0019）前「大班」簡基富，而後者則為萬泰集團主席田北俊的女婿。以重建後的樓面計算，成交呎價約32,757元。

資料顯示，淺水灣道125號為一幢名為GULESTAN的12層高豪宅物業，於1965年入伙，提供1座涉及11個單位，實用面積由2,095至4,189平方呎。該物業望向淺水灣泳灘，料享開揚海景。該物業原業主為NOSHIR PHEROZ PAVRI，該名業主在1984年獲政府委任為太平紳士。

物業獲批重建 可建樓面達近3.1萬呎

區內代理表示，上述全幢物業過去多年一直作為收租，未有推出放盤，據悉原業主近年有意把整幢物業重建。據悉，該物業所在地皮面積約12,633平方呎，早前已獲屋宇署批出興建為一幢13層高的住宅，預計重建後可建面積約30,894平方呎。

簡基富近年積極涉獵重建項目

翻查資料，簡基富近年積極涉獵重建項目，如在2017年旗下the development studio推出西營盤28 Aberdeen St.住宅重建項目，提供40伙。而在2019年7月則夥拍萬泰集團周國材，以3.35億元收購中環荷李活道52年舊樓歐士大廈一籃子住宅及商業物業。