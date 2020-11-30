CENTRAL PEAK連錄3宗招標成交　呎價高達8.9萬　創新高

新地（0016）旗下東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK，3個分層單位連車位於今日（30日）招標3小時（中午12時至下午3時）後，隨即錄得成交，總成交額涉4.932億元。

根據成交紀錄冊顯示，Alpex II 5樓Manor A及B室，屬四房間隔，面積分別為2,104及2,080平方呎，分別以1.88億及1.76億元成交，呎價約89,354元及84,615元。Alpex II 5樓Manor A室，更創項目的成交價及呎價新高。

另一單位則為Everex II 3樓Manor B室，屬三房間隔，面積1,665平方呎，連露台及工作平台，以1.292億元成交，呎價約77,598元。

本木加推36伙 折售626萬元起

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，上載最新一張價單，涉及36伙。戶型涵蓋開放式至3房，折實售價介乎625.185萬至2,225.421萬元，折實呎價由22,607元至29,593元。

加推的35伙，全為標準單位，當中包括10伙開放式單位、19伙1房單位、3伙2房單位及4伙3房單位。

價單定價由631.5萬至2,247.9萬元，呎價由22,836元至29,892元，整批單位定價總值逾3.54億，折實總值逾3.5億。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，個別單位輕微提價1至2%，主要反映單位樓層及坐向。