恒地佐敦項目「本木」周五賣33伙　折實後開放式單位售625萬元

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，今日（30日）上載最新銷售安排，於本周五（12月4日）推售33伙。其中20樓A2室，面積752平方呎，3房間隔，屬是次推售單位中售價最高，並將優先於周五上午10時30分起，以先到先得形式銷售1.5小時，該單位只可經由恒地出售，不接受經其他地產代理購買。

料為收緊防疫後 首個推售新盤

另外的32伙，則於晚上6時至11時銷售，相信為政府收緊措施防疫後 ，首個推售的新盤。該批單位的折實售價由625.185萬至2,225.421萬元，折實呎價由22,607元至29,593元。入場單位為8樓B3室，面積256平方呎，屬開放式間隔，折實售價由625.185萬，折實呎價24,421元。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，上周五（27日）首輪銷售反應理想。而是次推售的單位包括9伙開放式單位、19伙1房戶、4伙2房戶及1伙3房戶。

價單定價由631.5萬至2,247.9萬元，價單呎價由22,836元至29,892元，整批單位定價總值逾2.97億，折實總值逾2.94億。

上周六加推36伙

恒地上周六（28日）傍晚上載第3張價單，涉及36伙。戶型涵蓋開放式至3房，折實售價介乎625.185萬至2,225.421萬元，折實呎價由22,607元至29,593元。