中卓醫務「撤辣」前斥1.5億購中環乙廈全層　董事包括曾華倩兄長

近月商廈市場不乏投資者及用家趁低入市。中環乙級商廈歐陸貿易中心全層樓面，以1.5億元易手，新買家為在港經營綜合私家醫療服務的中卓醫務。中卓醫務於10月底已向港交所遞交上市申請，擬最快今年底在港上市。

中卓醫務董事包括曾華倩兄長

據土地及公司註冊處資料，歐陸貿易中心6樓全層，面積約5,261平方呎，以約1.5億元易手，呎價約28,512元。新買家為中卓醫療產品有限公司，英文名字Hkmc Medical Products Limited，為中卓醫務控股有限公司的間接全資附屬公司。

中卓醫務的公司董事包括曾華德、蕭恕明及譚秀雯。曾華德即為藝人曾華倩的兄長，亦為著名呼吸系統科醫生，曾任香港胸肺基金會主席，而譚秀雯則為眼科醫生。至於蕭恕明則為金禧國際控股（0091）的非執行董事。

由於是次買賣於11月初簽約，故新買家仍需支付樓價8.5%的雙倍印花稅，稅款涉約1,275萬元，未能受惠政府就非住宅物業推出的撤辣措施。假若他們在撤辣後才入市，稅款即降至4.25%，即僅需支付637.5萬元。

中卓醫務於七年前成立，董事之一為曾華德，據知他本人亦持有逾億元豪宅物業。（中卓醫務網站圖片）

日資金融機構出貨 帳賺近3倍

至於是次的賣方為從事環球期貨及股票證券市場經紀業務的岡地集團（香港）有限公司，屬日資公司，於1997年以3,800萬元購入上述物業，隨後自用多年，在2019年10月曾以交吉形式放盤，當時意向價約2億元，以新成交價1.5億元計，一年間價位回落25%，不過是次轉手帳面仍大賺1.12億元，升值約2.95倍。

近月商廈市場不乏投資者及用家趁低入市，如新世界集團鄭氏家族成員，在今年9月便以1.5億元購入歐陸貿易中心14樓全層，物業面積約5,261平方呎，成交呎價約28,512元，呎價與最新成交個案相同。