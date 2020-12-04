本木次輪銷售32伙　暫沽28伙

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，於今日（5日）傍晚6時展開次輪銷售，涉32伙。

【21:38】截至9時已售28伙

截止晚上9時，恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝先生表示，已有28伙獲認購，佔可發售單位85%，其中2房及3房戶已全數獲認購。

項目自上周五（11月27日）推售以來，一星期累計96伙已獲認購。

【20:10】截至8時已售12伙

截止晚上8時，據市場消息指，已有約12個單位獲選購。

美聯：整體出席率近8成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目獲不少用家及投資者追捧，部分為復活票，該行整體出席率近8成。按地區劃分，客戶以九龍區佔比例較多，佔比約6成，新界區及港島區佔約4成。

布少明續指，料項目的回報率逾3厘水平，故是次投資者佔約4成，另用家佔比約6成。由於入場門檻較吸引，吸引年輕買家入市，80、90後客人佔整體約6成。

折實售價625.185萬元起

銷售單位的折實售價由625.185萬至2,225.421萬元，折實呎價由22,607元至29,593元。入場單位為8樓B3室，面積256平方呎，開放式間隔，折實售價由625.185萬，折實呎價24,421元。

↓本木示範單位及會所圖輯↓