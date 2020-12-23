街舖洗牌｜利市封店未見影　口罩商平五成租搶佔尖沙嘴一線街

第四波疫情嚴竣，政府再度收緊防疫措施，將二人限聚、禁堂食等延續至明年1月6日，橫跨聖誕節及元旦，零售行業「雪上加霜」。過往每逢踏入12月開始出現的短租利市封店，今年不見蹤影，取而代之是口罩防疫產品，大舉以平價短租一、二線街，盡攬聖誕、新年檔期。代理指，疫情未見明朗，限聚措施未知維持至何時，明年春節拜年活動或仍受限，利市封需求低，反而口罩已成生活必需品，相關租戶承租力強。

本網記者於12月中旬走訪尖沙咀三條主要街道，包括海防道、加連威老道（漆咸道南至彌敦道）及加拿芬道（金巴利道至堪富利士道），僅發現一間利市封短租店，位於加拿芬道37號地下B及C號舖，據知，該店剛於本月中以月租約10萬元進駐，店舖面積約980餘平方呎，平均呎租約100元。

海防道現兩間口罩店 舖位租值跌逾三成

利市封店未如以往大舉進場，反而售賣口罩及防疫用品的店舖卻成行成市。全長約300米的海防道，新加入兩間口罩店。其中，38至40號中達大廈地下A及B地舖，現由口罩工廠（Mask Factory）旗下銷售及概念店「MF LIVING」承租，佔地2,100平方呎，月租20.8萬元，短租半年，呎租99元，租金較今年年初時裝店月租30萬元（長租約）跌逾三成。

至於53至55號海防道大廈地下7號A舖，現由Oxyair Mask HK租用，屬單邊位，面積約450平方呎，月租約25萬元，呎租555元，據知租期達一年，舖面有刻意裝修。該舖位對上租客為外國鐘錶品牌，每月租金達60萬元，即租值跌逾58%。

加連威老道連鎖店、藥房結業

至於另一條尖沙嘴核心街道加連威老道，吉舖處處，中午時份人流稀疏。其中，加連威老道74號及76號，位置靠近漆咸道南，亦有兩地舖分別獲兩間本地口罩店進駐。其中74號地舖由Good Mask承租，店內裝潢較簡陋，佈置類似散貨場，該舖位業主於今年10月曾以月租6.5萬元放租。

而毗連的加拿芬道亦見口罩店的蹤跡。其中，MaskX租下加拿分道39號地下1及2號舖，據了解，該兩舖早前分別叫租12.8萬及7.2萬元。

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參考第四季全港商舖空置率仍然高企，核心商業區如銅鑼灣、旺角及尖沙咀等，空置率達10%至20%。中原（工商舖）董事總經理潘志明指，為免舖位長期丟吉，短租成為常態，吸引民生商戶進駐。

事實上，售賣傳統過年產品的商戶，過往一般在10、11月已出動短租地舖開業，冀盡吸新年檔期前夕的生意，惟潘志明指，疫情持續下，今年新年或需要減少外出拜年活動，利市封需求減，再者，可預期今年的聖誕及新年零售市道淡靜，利市封店現時開店仍屬「太早」，倒不如縮短租期，慳多一、兩個月租金支出，待更迫近春節時才開業。

與此同時，疫情下，口罩等防疫物資已變成生活必需品，故短租商戶的類別更趨廣泛，如口罩、電子產品等，趁機以低租進駐一、二線街道。