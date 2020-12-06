首11個月十大屋苑成交額達261.14億　創10年新高

十大傳統屋苑買賣合約登記統計分析，首11個月金額創10年新高！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首11個月十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記合共錄得3,080宗，總值261.14億元，較2019年全年的2,657宗及221.12億元，分別上升15.9%及18.1%。估計2020年全年約3,300宗及280億元，金額將創2010年349.62億元後的十年新高，宗數將創2014年3,449宗後的六年新高。

2020年首十一個月有九個屋苑的買賣登記已經超越2019年全年數字，分別為康怡花園、黃埔花園、匯景花園、杏花村、麗港城、海怡半島、太古城、沙田第一城及美孚新村，宗數升幅錄6.5%至50.7%不等。而嘉湖山莊的宗數暫時較2019年全年減少2.2%，預料亦快將升破去年水平。

11月錄297宗成交 涉近25億

按月方面，2020年11月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得297宗，總值24.66億元，較10月的291宗及24.97億元，分別上升2.1%及下跌1.3%。數字與上月相若，買賣連續三個月維持在三百宗水平左右，反映10月期間在用家置業入市支持下，十大屋苑交投平穩暢旺。11月疫情反撲，政府收緊防疫措施，對二手樓市的影響將於12月的登記才開始反映。

在十大屋苑中，2020年11月份沙田第一城以48宗買賣登記居首，總值2.78億元。嘉湖山莊錄46宗居次，總值2.55億元。其餘八個屋苑的登記為：黃埔花園(37宗，3.43億元)、太古城(33宗，3.79億元)、美孚新村(26宗，1.99億元)、杏花村(24宗，2.35億元)、麗港城(24宗，1.99億元)、康怡花園(23宗，2.22億元)、海怡半島(22宗，2.27億元) 及匯景花園(14宗，1.29億元)。

2020年11月份有五個屋苑的買賣登記宗數較10月份錄得升幅。當中，匯景花園的宗數升幅最多，按月急增1.0倍。沙田第一城、黃埔花園、康怡花園及麗港城的買賣，分別按月上升26.3%、23.3%、21.1%及4.3%。杏花村的宗數與10月相同，沒有變幅。相反，太古城、海怡半島、美孚新村及嘉湖山莊的買賣宗數錄得跌幅，分別按月下跌5.7%、8.3%、10.3%及25.8%。