新舖直擊｜Hermès愛馬仕海港城6000呎旗艦店今開幕　較舊舖大兩倍

今年零售市道受到新冠疫情拖累，陷入寒冬，不過依然有著名品牌逆市擴充開設旗艦店。法國奢侈品品牌Hermès愛馬仕宣布，位於海港城的全新專門店於今日（7日）開幕，新店面積接近原址的兩倍，佔地610平方米，即約6,566平方呎。

據了解，該店今日將率先讓VIP客戶到店內參觀，直至下午5時才會開放予市民進入店內。在防疫措施方面，店內維持20至30名客人，並為每名客人量度體溫。

+ 2 + 2 + 2

【17:00】現場約20多人排隊

Hermès旗艦店現開放予公眾入場，暫見20多人在店外等侯。據了解，目前已有40多名市民登記準備進場。不過，現場有市民因未了解店內的安排，故不滿店舖的登記安排。現在有警員到場，疑因為太多人群聚集。

下午5時Hermès開放予公眾入場。惟有警員到場，疑與太多人群聚集有關。

【16:00】市民郭小姐形容買到袋算「幸運」

記者在場直擊今日開業的情況，不時有未有預約的市民詢問職員何時能進場。說國語的市民郭小姐與友人在Hermès各買一個手袋，她表示，「難得買Hermès的包，所以有時間便來逛一趟」。 她續指「不是你想買就買到，碰到運氣好，有喜歡就會買」，她形容今天算是「幸運」。

對於店內的環境，她指空間較以往大，由於今天首天開張，人流較多，故今天不會逗留太久。她相信日後人流回落，購物環境會較舒適。

說國語的市民郭小姐表示，新店空間較以往大，由於今天首天開張，人流較多，故今天不會逗留太久。（黃舒慧攝）

Hermès新旗艦店裝修約一年 劃分不同專區

目前Hermès在港有7間分店。包括上述海港城新旗艦店，位於地下106及205號舖位，裝修時間約一年，店舖劃分成不同的專區，分別有鞋履陳列室及貴賓試身間、香水、彩妝、腕錶及配飾。新店外牆設計奪目，上蓋鋪滿起伏有致的鋁合金瓦片，吸引從廣東道正門前來的訪客駐足欣賞。

+ 2 + 2 + 2

事實上，該商場早前已對外表示，截至10月已引進71家本地及國際品牌，當中包括53個零售商戶及18家人氣餐廳。

海港城今年已引入71家品牌

在新加入品牌當中，有16個品牌是首次登陸香港或是九龍首店，也包括不少是旗艦店，如Alexander McQueen全港最大旗艦店、Lululemon全港最大旗艦店、Thom Browne九龍首家專門店、Christian Louboutin九龍旗艦店、KILIAN PARIS香港旗艦店，以及當文歷餅店by Dominique Ansel之亞洲唯一分店等。

此外，年內也有其他知名品牌首次以新面貌登場，或首次進駐海港城，包括今日開幕的Hermès旗艦店，以及Jimmy Choo的旗艦店將於年內完成擴充。另外，巴黎首飾品牌Messika之全港首店，以及咖啡店Cupping Room之九龍首店亦即將登陸海港城。

海港城入稟法庭追租涉49宗

新租戶預計將可以為商場帶來活力，不過零售寒冬下，海港城也面對個別欠租情況。翻查資料，今年海港城上半年曾向商戶提供租金優惠措施，不過亦有租戶未有準時交租，而導致商場需要入稟法庭追租。海港城今年涉及的相關個案達49宗，涉及租金約2,300萬元，而海港城的追租名單包括不少國際知名品牌零售商。